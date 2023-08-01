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ISW: Иран и Беларусь могут заключить договор о производстве Shahed-136 на территории страны-приспешницы РФ

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Данные от Института изучения войны

ISW: Иран и Беларусь могут заключить договор о производстве Shahed-136 на территории страны-приспешницы РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Иран и Беларусь углубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России в Украине. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Иран 31 июля и встретился там с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммедом-Резой Аштиани, чтобы подписать "Меморандум о взаимопонимании и двусторонний план военного сотрудничества на 2023 год", как сообщили в ISW.

Аштиани на посту министра обороны Ирана отвечает, прежде всего, за переговоры на предмет купли-продажи военной техники, поэтому с Хренином он, вероятно, обсуждал вопросы поставок вооружений.

Есть информация о том, что Беларусь также пыталась заключить соглашение о производстве иранских беспилотников Shahed на своей территории. Ранее появлялись сообщения о том, что Иран стремится превратить один из заводов в Гомельской области в завод по производству Shahed.

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В статье: Институт изучения войны ISW Shahed-136 война с россией дрон БПЛА
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Источник:
ISW

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