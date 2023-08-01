Захарова сравнила атаку БПЛА на Москву с терактом 11 сентября

Спикер МИД РФ Мария Захарова сравнила недавние атаки дронов на комплекс "Москва-сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США.

Об этом сообщает ТАСС.

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"Давайте посмотрим другой пример – 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же. Москва-Сити – гражданский объект, в котором не только расположены офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения, большое количество жилых квартир, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения", - заявила она.

Напомним, несколько беспилотников этой ночью атаковали российскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.