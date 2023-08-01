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У главного военкома Днепропетровщины провели обыски: Во время войны купил несколько авто и две квартиры

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Прокуратура начала расследование

У главного военкома Днепропетровщины провели обыски: Во время войны купил несколько авто и две квартиры

gp.gov.ua

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Руководитель Днепропетровского областного ТЦК за время войны успел купить несколько автомобилей и две квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Следствием установлено, что военком во время действия военного положения оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр. Он также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 кв.

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"Стоимость имущества значительно превышает его законные доходы", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Были проведены обыски по месту работы, 6 адресов проживания руководителя областного ТЦК и его близких лиц, а также в автомобилях.

Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения. Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного обогащения руководителем Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины).

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В статье: война с россией
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