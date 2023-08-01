Минобороны - о продвижении ВСУ: Надо закрепиться и информация станет открытой
Продвижение есть не только на Бахмутском направлении
The New York Times
Украинские защитники по всем направлениям постепенно продолжают продвижение вперед.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.
По ее словам, информацию о деоккупированных территориях обновляют обычно раз в неделю, поскольку день в день ситуация нестабильная, и нашим защитникам необходимо закрепляться на освобожденных участках.
"К примеру, за прошлую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освобождено два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге - больше 12 (квадратных километров - ред.) было освобождено за прошлую неделю, и вместе - больше чем 204 квадратных километра", - рассказала чиновница.
Она уточнила, что сейчас по всем направлениям украинские военные постепенно продолжают продвижение вперед. И на востоке это не только Бахмутское направление, но там нужно закрепиться, и тогда информация об успехах станет открытой.
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