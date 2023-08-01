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Минобороны - о продвижении ВСУ: Надо закрепиться и информация станет открытой

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Продвижение есть не только на Бахмутском направлении

Минобороны - о продвижении ВСУ: Надо закрепиться и информация станет открытой

The New York Times

Новина українською

Украинские защитники по всем направлениям постепенно продолжают продвижение вперед.

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Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, информацию о деоккупированных территориях обновляют обычно раз в неделю, поскольку день в день ситуация нестабильная, и нашим защитникам необходимо закрепляться на освобожденных участках.

"К примеру, за прошлую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освобождено два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге - больше 12 (квадратных километров - ред.) было освобождено за прошлую неделю, и вместе - больше чем 204 квадратных километра", - рассказала чиновница.

Она уточнила, что сейчас по всем направлениям украинские военные постепенно продолжают продвижение вперед. И на востоке это не только Бахмутское направление, но там нужно закрепиться, и тогда информация об успехах станет открытой.

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В статье: Анна Маляр война с россией
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