Президент НОК Латвии: Допуск россиян и белорусов к ОИ-2024 - это будет неуважение к тем, кого убили и выгнали из своих домов

Новый глава Национального олимпийского комитета Латвии Янис Букс заявил о недопустимости участия россиян и белорусов на летней Олимпиаде-2024.

Читайте также FIE отменила дисквалификацию Харлан - она сможет выступить на ЧМ в командных соревнованиях

Букс настаивает, что на турнире не должно быть россиян и белорусов даже на "нейтральных" условиях, рекомендованных в этом году Международным олимпийским комитетом.

"Пока российские войска задействованы в войне в Украине, мое личное мнение — Россия и Беларусь не могут соперничать на Олимпиаде. Это было бы абсолютным неуважением к тем, кого убили, кто должен был покинуть свои дома Нейтральное знамя никоим образом не меняет статус стран-агрессорок. Ни один спортсмен не может готовиться к Олимпиаде без поддержки своих стран. В России спорт и политика точно идут бок о бок", — цитирует Букса издание Inside the Games .

Напомним, что МОК до сих пор не принял решение об участии россиян и белорусов в Играх-2024. На остальных турнирах организация советует допускать спортсменов двух стран к индивидуальным соревнованиям на условиях нейтралитета: они должны не принадлежать к силовым структурам двух стран и выступать без государственных флагов и гимнов.