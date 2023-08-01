Президент НОК Латвии: Допуск россиян и белорусов к ОИ-2024 - это будет неуважение к тем, кого убили и выгнали из своих домов
Новый глава Национального олимпийского комитета Латвии Янис Букс ясно и четко высказал свою позицию
фото из свободных источников
Новый глава Национального олимпийского комитета Латвии Янис Букс заявил о недопустимости участия россиян и белорусов на летней Олимпиаде-2024.
Букс настаивает, что на турнире не должно быть россиян и белорусов даже на "нейтральных" условиях, рекомендованных в этом году Международным олимпийским комитетом.
"Пока российские войска задействованы в войне в Украине, мое личное мнение — Россия и Беларусь не могут соперничать на Олимпиаде. Это было бы абсолютным неуважением к тем, кого убили, кто должен был покинуть свои дома
Нейтральное знамя никоим образом не меняет статус стран-агрессорок. Ни один спортсмен не может готовиться к Олимпиаде без поддержки своих стран. В России спорт и политика точно идут бок о бок", — цитирует Букса издание Inside the Games .
Напомним, что МОК до сих пор не принял решение об участии россиян и белорусов в Играх-2024. На остальных турнирах организация советует допускать спортсменов двух стран к индивидуальным соревнованиям на условиях нейтралитета: они должны не принадлежать к силовым структурам двух стран и выступать без государственных флагов и гимнов.
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