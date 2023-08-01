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Два военных вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши

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Белорусы все отрицают

Два военных вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши

фото из соцсетей

Новина українською

Министерство обороны Польши подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений".

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как сообщила пресс-служба ведомства, два белорусских вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить радиолокационными системами. Поэтому утром в польской армии говорили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства.

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В Минобороны Польши сказали, что Беларусь раньше предупреждала об учениях. Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак поручил увеличить количество солдат на границе и "выделить дополнительные силы и средства", в том числе боевые вертолеты. Об инциденте сообщили НАТО.

Также в МИД Польши вызовут временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

Министерство обороны Беларуси отрицает, что вертолеты режима Лукашенко нарушили воздушное пространство Польши. По версии приспешников кремлевского режима, заявления Польши "надуманы" и "сделаны для оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польская волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты пролетели над центром Беловежи.

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