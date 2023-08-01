Два военных вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши

Министерство обороны Польши подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений".

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как сообщила пресс-служба ведомства, два белорусских вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить радиолокационными системами. Поэтому утром в польской армии говорили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства.

В Минобороны Польши сказали, что Беларусь раньше предупреждала об учениях. Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак поручил увеличить количество солдат на границе и "выделить дополнительные силы и средства", в том числе боевые вертолеты. Об инциденте сообщили НАТО.

Также в МИД Польши вызовут временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

Министерство обороны Беларуси отрицает, что вертолеты режима Лукашенко нарушили воздушное пространство Польши. По версии приспешников кремлевского режима, заявления Польши "надуманы" и "сделаны для оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польская волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты пролетели над центром Беловежи.