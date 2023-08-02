Выжигали артиллерию и уничтожали БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за первый день августа

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 247230 (+540) человек ликвидировано,

танков – 4217 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 8213 (+8) ед,

артиллерийских систем – 4866 (+27) ед,

РСЗО – 700 (+1) ед,

средства ПВО – 463 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4042 (+15),

крылатые ракеты – 1347 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7349 (+25) ед,

специальная техника – 718 (+0).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по командному пункту и 1 по – зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 6 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава, 1 склад боеприпасов и еще два важных объекта врага.