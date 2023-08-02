Выжигали артиллерию и уничтожали БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за первый день августа
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Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 247230 (+540) человек ликвидировано,
- танков – 4217 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 8213 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 4866 (+27) ед,
- РСЗО – 700 (+1) ед,
- средства ПВО – 463 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4042 (+15),
- крылатые ракеты – 1347 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7349 (+25) ед,
- специальная техника – 718 (+0).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по командному пункту и 1 по – зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 6 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава, 1 склад боеприпасов и еще два важных объекта врага.
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