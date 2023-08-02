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Ночью враг атаковал несколько городов, в том числе и Киев – в ОВА рассказали о последствиях

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Работала ПВО

Ночью враг атаковал несколько городов, в том числе и Киев – в ОВА рассказали о последствиях

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

Силы ПВО сбили над столицей Украины все обнаруженные цели – более 10 дронов. Обломки упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.

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Обошлось без серьезных разрушений и пожаров, информации о пострадавших нет. Поврежден фасад административного здания с 9-го по 11-й этаж.

В Киевской области обломки дрона причинили пожар в частном доме. Никто не пострадал, как сообщили в МВД.

В Одесской области в результате атаки дронов на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары, был поврежден элеватор. Враг направил ударные БпЛА на юг области. Данных о пострадавших в ОВА не поступало. Мощные взрывы прогремели в Измаиле, как пишут местные паблики. На Сумщине силы ПВО также уничтожили иранский мопед.

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В статье: Shahed-136 война с россией
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