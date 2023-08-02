США еще не получили от европейцев окончательного плана тренировок украинских пилотов на F-16
Американцы пока не имеют на руках документ, который надо подписывать
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США все еще ждут от европейских чиновников окончательного плана подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, который американцы должны будут утвердить до того, как программа начнется. Об этом сообщили CNN чиновники, знакомые с этим вопросом.
Президент Украины Владимир Зеленский и европейские чиновники публично заявили, что учения должны начаться в этом месяце. Но через два месяца после того, как президент США Джо Байден объявил о поддержке американцами обучения украинских пилотов на F-16, все еще остается ряд критически важных деталей, которые необходимо согласовать.
США все еще должны одобрить передачу специального оборудования и материалов для F-16, в том числе летных тренажеров и учебных пособий. Но официальные лица сообщили CNN, что администрация Байдена еще не получила от европейцев окончательного плана тренировок, а это означает, что США пока не имеют на руках документ, который надо подписывать.
Также до сих пор непонятно, какие именно страны предоставят F-16 для программы обучения – и самой Украине, когда программа будет завершена. Передача самолетов Украине потребует отдельного одобрения США. Представитель Министерства обороны Дании не стал прямо комментировать, подала ли страна официальный план в США на утверждение. Но он предоставил CNN "концепцию" учений, в которой говорится о том, что курс будет направлен на подготовку пилотов и наземного экипажа в течение шести месяцев, он будет проходить в нескольких местах, в том числе в Дании.
Также там указано, что авиакоалиция согласилась поддержать обучение "переводчиками, пилотами, наземным экипажем, инструкторами, самолетами и финансированием, если это будет необходимо".
Представитель Министерства обороны Нидерландов сказал, что у них нет новой информации. В июне министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщала, что обучение должно начаться в Дании в августе, а затем продолжиться в учебном центре в Румынии. Программа подготовки будет как для Украины, так и для других стран, которые переходят на истребители четвертого поколения.
Навыки украинцев позволяют предположить, что обучение может быть завершено за четыре-пять месяцев. Этот график более быстрый, чем стандартная программа подготовки пилотов F-16 для ВВС США, но он исключает миссии и задачи, которые не являются необходимыми для украинских пилотов, в частности, такие процедуры, как дозаправка в воздухе и посадка по приборам.
Количество украинских пилотов, которые пройдут подготовку, также еще не определено, но в служебной записке Воздушных Сил рекомендуется, чтобы группа состояла из 10-12 участников. Это соответствует количеству пилотов, которое, по мнению американских оборонных чиновников, Украина сможет реально выделить на многомесячный курс подготовки в Европе, поскольку война продолжается.
Украинцам также придется преодолеть еще одно ключевое препятствие, прежде чем они смогут тренироваться на F-16: знание английского языка. В докладной записке ВВС Украины уровень владения английским языком пилотов назван "проблемой, вызывающей беспокойство", и указано, что "для большинства пилотов будет необходима дополнительная языковая подготовка". По словам официальных лиц, Великобритания предложила предоставить такую подготовку в рамках курса, а США также рассматривают возможность предоставления преподавателей английского языка для этой программы.
"Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, поспособствуем и, фактически, предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы. Соединенные Штаты не будут тормозить начало подготовки украинских пилотов на F-16", – сказал ранее советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
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