В Воздушных силах рассказали, как ПВО справилась с ночным налетом дронов. Также на атаку РФ отреагировал Зеленский

В ночь на 2 августа российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Пуски дронов осуществлялись с трех направлений: Курск, Приморско-Ахтарск (рф), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БпЛА. Большинство "шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях. Часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.

Также отреагировал на ночную атаку россиян президент Украины Владимир Зеленский:

"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на Юге страны. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы сработали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы – это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить".