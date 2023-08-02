В МИД Польши заявили, что отношения Варшавы с Киевом "в последнее время не самые лучшие". Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал, который разгорелся 1 августа после взаимного вызова послов в МИД для объяснений. Глава Офиса по международной политике президента Польши Марчин Пшидач высказался о якобы "неблагодарности" со стороны Украины за помощь Варшавы.

"Народы Европы знают, что свобода каждого крепче всего тогда, когда это общая свобода всех. Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции. Но сейчас видим различные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов. Украина бьется за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Чрезвычайно ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И ни одной трещинки в этом щите быть не может. Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – отметил Зеленский.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на ситуацию достаточно резко. Он заявил, что вызов польского представителя в Министерство иностранных дел Украины был ошибкой украинской стороны, которая больше не должна повториться.

В Польше заявили, что отношения с Украиной "в последнее время не являются лучшими" из-за высказываний представителей украинской власти. Об этом в эфире RMF FM сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. По его словам, есть много вопросов, в которых между Польшей и Украиной "нет согласия". Представитель польского МИД высказался и о предстоящей встрече с представителем посольства Украины.

"Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время, не является лучшим. Никто этого не скрывает".

Он считает, что у представителей Украины "выплеснулись определенные эмоции", однако Польша остается "снисходительной", поскольку на Украину напали, "но она также не должна нападать на своих союзников".