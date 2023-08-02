Экс-владельцу киевского Арсенала Рабиновичу заочно избрали меру пресечения

1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

26 июля бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.

Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию. Рабинович в своих выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Читайте также ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-владельцу киевского Арсенала Вадиму Рабиновичу

Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала рф идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.