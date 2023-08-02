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Залужный показал, как украинские воины уничтожают россиян с помощью РСЗО RM-70 Vampire

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Пьют кровь врага

Залужный показал, как украинские воины уничтожают россиян с помощью РСЗО RM-70 Vampire

Tomas Kovarik

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный показал, как экипажи реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко 24/7 работают на линии соприкосновения.

"Приезжаем, раскладываемся, наводимся. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем приказа "огонь!", – описывает динамичную работу командир Vampire Павел.

"Это реально зверь-машина. Когда делает залп полным пакетом, то впечатление просто не передать", – отмечает топогеодезист RM-70 Иван.

RM-70 (чеш. raketomet vzor 1970 – образец ракетной установки 1970 года) – реактивная система залпового огня (РСЗО) производства Чехословакии. Чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 или "Град". По классификации НАТО – М1972.

Ракетная пусковая установка RM-70 Vampire несет на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня. Работает как единичными выстрелами, так и залпами. Управление огнем производится как из кабины, так и с помощью переносного устройства из ближайшего укрытия.

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В статье: Валерий Залужный война с россией
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