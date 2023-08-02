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ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки – Генштаб

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Защитники продолжают сдерживать вражеское наступление на Лимано-Купянском направлении

ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки – Генштаб

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Новина українською

Украинские войска выбили россиян с позиций возле Авдеевки. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки".

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. При этом враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки, а также северо-западнее Курдюмовки. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб Military Media Center
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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