ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки – Генштаб

Украинские войска выбили россиян с позиций возле Авдеевки. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки".

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. При этом враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки, а также северо-западнее Курдюмовки. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.