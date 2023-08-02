ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки – Генштаб
Защитники продолжают сдерживать вражеское наступление на Лимано-Купянском направлении
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Украинские войска выбили россиян с позиций возле Авдеевки. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук.
"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки".
На Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. При этом враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки, а также северо-западнее Курдюмовки. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.
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