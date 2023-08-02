В Мариуполе партизаны отравили почти два десятка офицеров армии России – уже есть 200-тые
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фото из свободных источников
Во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны массово отравили офицерский состав российских захватчиков. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, группа "Ї" городского сопротивления совершила новый саботаж против российских оккупантов:
"Во время празднования "Дня ВМФ" на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав. В тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера уже умерло двое офицеров. Судьба остальных 15 до конца не решена".
Российские оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.
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