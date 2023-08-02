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В Мариуполе партизаны отравили почти два десятка офицеров армии России – уже есть 200-тые

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В Мариуполе партизаны отравили почти два десятка офицеров армии России – уже есть 200-тые

фото из свободных источников

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Во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны массово отравили офицерский состав российских захватчиков. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, группа "Ї" городского сопротивления совершила новый саботаж против российских оккупантов:

"Во время празднования "Дня ВМФ" на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав. В тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера уже умерло двое офицеров. Судьба остальных 15 до конца не решена".

Российские оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.

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В статье: Петр Андрющенко война с россией
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Источник:
t.me/andriyshTime

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