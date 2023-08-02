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Эрдоган поговорил с Путиным – президент РФ приедет в Турцию. Названы цели визита диктатора

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Эрдоган поговорил с Путиным – президент РФ приедет в Турцию. Названы цели визита диктатора

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Они говорили об экспорте зерна, а также договорились о приезде президента рф в Турцию. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

Лидер Турции во время разговора подчеркнул важность Черноморской зерновой инициативы, назвав ее "мостиком мира", а также отметил, что во время войны "не следует принимать меры для эскалации напряженности".

По информации источника, Эрдоган сказал Путину, что долгосрочное прекращение зерновой сделки не принесет пользы ни одной из сторон. При этом больше всего пострадают страны, которые нуждаются в зерне и имеют низкие доходы.

Эрдоган поблагодарил Путина за пожарные самолеты, присланные Россией для борьбы с лесными пожарами в Турции, а также выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции и убеждение, что совместными усилиями в этом году будет побит рекорд в сфере туризма.

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В статье: Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган зерно война с россией зерновой коридор
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Источник:
hurriyet.com

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