  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суд снова отстранил Павелко от должности главы УАФ
В тренде

Суд снова отстранил Павелко от должности главы УАФ

Общие новости
(1 голосов)

Функционер может подать аппеляцию

Суд снова отстранил Павелко от должности главы УАФ

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

В среду, 2 августа, Андрея Павелко снова отстранили от должности президента Украинской ассоциации футбола.

Соответствующее решение приняла следственная судья Шевченковского районного суда города Львова Зима Ирина Евстафьевна.

В этот раз Павелко получил двухмесячное отстранение - до 2-го октября включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению. Сторона защиты имеет право подать апелляцию в течение 5 дней.

Интересно, что в июле этот же суд не стал продлевать отстранение функционера от должности.

По теме
yellow-arrow
УАФ: Нет никаких законных оснований для применения к Павелко такой меры пресечения, как отстранение
yellow-arrow
FT: Белый дом попросит Конгресс США оплатить оружие для Тайваня через бюджет для Украины
yellow-arrow
В МИД Польши заявили, что отношения Варшавы с Киевом "в последнее время не самые лучшие". Зеленский отреагировал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде