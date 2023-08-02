Суд снова отстранил Павелко от должности главы УАФ

В среду, 2 августа, Андрея Павелко снова отстранили от должности президента Украинской ассоциации футбола.

Соответствующее решение приняла следственная судья Шевченковского районного суда города Львова Зима Ирина Евстафьевна.

В этот раз Павелко получил двухмесячное отстранение - до 2-го октября включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению. Сторона защиты имеет право подать апелляцию в течение 5 дней.

Интересно, что в июле этот же суд не стал продлевать отстранение функционера от должности.