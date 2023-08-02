Суд снова отстранил Павелко от должности главы УАФ
Функционер может подать аппеляцию
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
В среду, 2 августа, Андрея Павелко снова отстранили от должности президента Украинской ассоциации футбола.
Соответствующее решение приняла следственная судья Шевченковского районного суда города Львова Зима Ирина Евстафьевна.
В этот раз Павелко получил двухмесячное отстранение - до 2-го октября включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению. Сторона защиты имеет право подать апелляцию в течение 5 дней.
Интересно, что в июле этот же суд не стал продлевать отстранение функционера от должности.
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Источник:Football Hub
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