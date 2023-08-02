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FT: Белый дом попросит Конгресс США оплатить оружие для Тайваня через бюджет для Украины

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Критики тайваньской стратегии призвали Вашингтон поставлять оружие быстрее

FT: Белый дом попросит Конгресс США оплатить оружие для Тайваня через бюджет для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Белый дом обратится к Конгрессу США с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Цель состоит в том, чтобы ускорить поставки оружия в страну на фоне растущей угрозы со стороны Китая. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Возможное голосование в Конгрессе по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первой проверкой поддержки Киева в нынешнем Конгрессе. Включение военной помощи для Тайваня, который имеет очень сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе, в "украинский" бюджет может помочь администрации Байдена и проукраинским республиканцам привлечь на свою сторону членов партии, которые в противном случае могли бы быть против.

Критики тайваньской стратегии призвали Вашингтон поставлять оружие быстрее, поскольку Китай усиливает военную активность по всей стране. Военное командование США часто выражало недовольство медленными поставками оружия Тайваню для укрепления безопасности острова.

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Источник:
ft.com

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