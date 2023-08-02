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УАФ: Нет никаких законных оснований для применения к Павелко такой меры пресечения, как отстранение

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Решение судьи будет обжаловано

УАФ: Нет никаких законных оснований для применения к Павелко такой меры пресечения, как отстранение

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Адвокаты УАФ прокомментировали решение Шевченковского районного суда Львова о продлении отстранения Андрея Павелко от должности президента.

"Сегодня, 2 августа Шевченковский районный суд г. Львов принял очередное незаконное решение об отстранении президента УАФ Андрея Павелко от должности. Соответствующее решение судьи будет обжаловано.

Сейчас нет никаких законных оснований для применения к Андрею Павелко такой меры пресечения, как отстранение. Тем более что этот же суд в начале июля отказался продлевать действие решения об отстранении, принятого до этого другим судом", - передает слова адвокатов пресс-служба УАФ.

Напомним, что в этот раз Павелко получил двухмесячное отстранение - до 2-го октября включительно.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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