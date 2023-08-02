МИД Польши: Отношения с Украиной сейчас "не самые лучшие"
Есть много вопросов, в которых между Польшей и Украиной "нет согласия"
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В Польше заявили, что отношения с Украиной "в последнее время не являются лучшими" из-за высказываний представителей украинской власти.
Об этом сказал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает Европейская правда со ссылкой на польское радио RMF FM.
По его словам, есть много вопросов, в которых между Польшей и Украиной "нет согласия".
Представитель польского МИД также высказался о предстоящей встрече с представителем посольства Украины.
"Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время, не лучшее. Никто этого не скрывает", – сказал Яблоньский.
Он считает, что у представителей Украины "выплеснулись определенные эмоции", однако, по его словам, Польша остается "снисходительной", поскольку на Украину напали. По словам замглавы МИД Польши, Украина "также не должна нападать на своих союзников".
"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было и так будет всегда", – добавил заместитель главы МИД Польши.
Напомним, МИД Украины вызвал посла Польши из-за заявлений польского министра Пшидача о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше. После этого МИД Польши также вызвал посла Украины.
Премьер Польши Моравецкий назвал вызов Украиной польского посла в МИД ошибкой. Президент Украины Зеленский заявил, что эмоциям следует остыть. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами", - сказал он.
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