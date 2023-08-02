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Легендарные футболисты, актеры, телеведущие и музыканты: известны полные составы матча Game4Ukraine

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Матч состоится уже 5 августа в Лондоне

Легендарные футболисты, актеры, телеведущие и музыканты: известны полные составы матча Game4Ukraine

Новина українською

Уже 5 августа в Лондоне, на домашней арене "Челси" Стемфорд Бридж, состоится Game4Ukraine – благотворительный матч в поддержку Украины.

Послы фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко выйдут на поле в капитанских повязках синей и желтой команд соответственно.

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Game4Ukraine соберет легенд мирового футбола, действующих игроков английской Премьер-лиги, а также популярных музыкантов, актеров и ведущих. Состав команд действительно впечатляет.

Так, в составе "синих" под руководством тренера женской команды "Челси" Эммы Хейз появятся:

голкиперы: Деда, Петер Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини;

защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Уильям Галлас;

полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти и Джо Коул;

нападающие: капитан Андрей Шевченко, его партнер по нападению в "Динамо" и сборной Сергей Ребров, Самуэль Это, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони и Джимми Флойд Гассельбайнк.

К профессиональным футболистам присоединятся селебрити: звезда сериала "Тед Лассо" Тохиб Джимо, британский комик Рассел Говард, актеры Арчи Рено и Ральф Литтл, а также музыканты Джеймс Артур и Челси Граймс.

Тренером желтой команды станет легендарный наставник "Арсенала" Арсен Венгер. Под его руководством на поле выйдут:

голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс;

защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши;

полузащитники: капитан Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки;

нападающие: Евгений Левченко и Якубу Аегбени.

В селебрите-составе "желтых" появятся звезда "Теда Лассо" Фил Данстер, актер Гиро Файнс-Тиффин, певец Том Греннан и телеведущий Роман Кэмпф.

Команды будут играть ради благотворительной цели: собранные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

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В статье: война с россией Game4Ukraine
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Romerik (YNWA)
02.08.2023 в 21:29
Коноплянка
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