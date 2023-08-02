Зеленский: Украина хочет провести Саммит мира осенью

Украина стремится провести Глобальный саммит мира осенью.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений, сообщает Укринформ.

Глава государства отметил, что одним из главных ориентиров работы украинских послов должна быть реализация "формулы мира".

Читайте также Бразилия подтвердила участие в саммите, посвященному украинской формуле мира

"Постепенно представленная Украиной "формула мира" приобретает поддержку мирового большинства. Абсолютное большинство государств и народов мира стремится к миру и международному спокойствию, стремится к безопасности и надежному демонтажу созданных Россией угроз. Десять пунктов "формулы мира" отражают именно эту важную задачу", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, часть государств, международных организаций уже взяли на себя конкретные обязательства и сотрудничают с Украиной по реализации "формулы мира". В то же время президент выразил надежду на привлечение еще большего количества партнеров.

"Общественное мнение в странах вашего пребывания, лидеры и их ключевые советники, весь политический класс – все должны знать и понимать стремление Украины к справедливому и честному миру. Есть страны, которые могут помочь с пунктами безопасности и политическими пунктами "формулы мира", с вопросами справедливости. Есть страны, чье гуманитарное влияние, роль, традиции в международных отношениях способны помочь с возвращением украинских детей, которые были депортированы силой в Россию, с возвращением наших пленных военных и гражданских… Мы делаем все возможное на национальном уровне, вы должны чувствовать настроение внутри своих стран, должны знать эмоциональные, политические рычаги и направить их ради полной реализации всех десяти пунктов "формулы мира", – подчеркнул Зеленский, обращаясь к дипломатам.

В этом контексте он отметил особую важность работы со странами Глобального Юга, которыми Российская Федерация постоянно пытается манипулировать.

Глава государства отметил необходимость организации и проведения Глобального саммита мира. "Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью. На саммите нужно и может быть мировое большинство: представители Севера и Юга, Востока, Запада. Осень уже очень-очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности", – подчеркнул президент.