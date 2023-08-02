Вашингтон. Элина Свитолина деклассировала россиянку Касаткину и вышла в 1/4 финала
Украинка провела просто невероятный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 2 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне. Во втором круге она обыграла лучшую росийскую теннисистку Дарью Касаткину.
Таким образом украинка продлила свою беспроигрышную серию в очных встречах до 8 матчей.
Встреча продлилась 1 час и 50 минут. За это время украинка сделала 1 эйс, 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейкпоинта.
Всего Элина отдала сопернице лишь четыре гейма.
Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Джесика Пегула - Стинс Пейтон.
Вашингтон. 1/8 финала.
Элина Свитолина (Украина, 27) - Дарья Касаткина ( -, 11) 6:2, 6:1
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