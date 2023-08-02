  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вашингтон. Элина Свитолина деклассировала россиянку Касаткину и вышла в 1/4 финала
В тренде

Вашингтон. Элина Свитолина деклассировала россиянку Касаткину и вышла в 1/4 финала

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Украинка провела просто невероятный матч

Вашингтон. Элина Свитолина деклассировала россиянку Касаткину и вышла в 1/4 финала

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 2 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне. Во втором круге она обыграла лучшую росийскую теннисистку Дарью Касаткину.

Таким образом украинка продлила свою беспроигрышную серию в очных встречах до 8 матчей.

Встреча продлилась 1 час и 50 минут. За это время украинка сделала 1 эйс, 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейкпоинта.

Всего Элина отдала сопернице лишь четыре гейма.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Джесика Пегула - Стинс Пейтон.

Вашингтон. 1/8 финала.

Элина Свитолина (Украина, 27) - Дарья Касаткина ( -, 11) 6:2, 6:1

По теме
yellow-arrow
Британская разведка назвала фактор, который замедляет контрнаступление ВСУ на юге Украины
yellow-arrow
"Создадут ужас". В ГУР сообщили о получении беспилотных самолетов-бомберов от волонтера
yellow-arrow
Секретарь СНБО – о контрнаступлении ВСУ: Никаких графиков. В среднем 3-5 мин приходится на один квадратный метр
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 23:46
great!
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.08.2023 в 23:00
Міцні у неї @йця!Вітання!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде