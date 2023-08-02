Вашингтон. Элина Свитолина деклассировала россиянку Касаткину и вышла в 1/8 финала

В среду, 2 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне. Во втором круге она обыграла лучшую росийскую теннисистку Дарью Касаткину.

Таким образом украинка продлила свою беспроигрышную серию в очных встречах до 8 матчей.

Встреча продлилась 1 час и 50 минут. За это время украинка сделала 1 эйс, 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейкпоинта.

Всего Элина отдала сопернице лишь четыре гейма.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Джесика Пегула - Стинс Пейтон.

Вашингтон. 1/16 финала.

Элина Свитолина (Украина, 27) - Дарья Касаткина ( -, 11) 6:2, 6:1