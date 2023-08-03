Сбивали вражеские БПЛА в воздухе, уничтожали технику РФ на земле. Генштаб обновил потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 247850 (+620) человек ликвидировано,

танков – 4224 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 8234 (+21) ед,

артиллерийских систем – 4892 (+26) ед,

РСЗО – 704 (+4) ед,

средства ПВО – 465 (+2) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4077 (+35),

крылатые ракеты – 1347 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7372 (+23) ед,

специальная техника – 721 (+3).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Также нашими защитниками было уничтожено 9 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 3 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов врага.