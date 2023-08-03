Восьмая подряд атака Шахедами на столицу. Ночью РФ атаковала дронами Киев – как справилась ПВО

В ночь на 3 августа противник атаковал с северного направления (Брянская область) ударными БпЛА "Shahed-136/131". Всего было зафиксировано пуски 15 "шахедов", как отметили в Воздушных силах. ПВО уничтожила все вражеские БпЛА. Также за сутки 2 августа противовоздушной обороной уничтожено семь разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

В КГВА отметили, что это была уже восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов "Shahed" по столице. На подлете к Киеву ПВО уничтожила почти полтора десятка воздушных целей. В столице обошлось без жертв и разрушений. Ночная тревога стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения.

За прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил нанесла до 15 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.