ВСУ отбили контратаки РФ на юге – о ситуации на фронте
Враг несет значительные потери
Азов
Силы обороны отбили контратаки россиян на южном фронте. Как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук на брифинге в Military Media Center, противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное – Благодатное и западнее Старомайорского.
Враг несет значительные потери, осуществляет перемещение подразделений, применяет резервы. При этом Силы обороны ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клищеевки.
Вооруженные Силы Украины сдерживают наступление российских войск также на Купянском и Лиманском направлениях.
Популярное сейчас
- Эффект синей бабочки или пять причин, почему Мудрик расцветёт под руководством Почеттино
- Шахтер возглавил УПЛ, но есть нюанс. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Мудрик отыграл полтора тайма против Боруссии. Не забил, но поразил публику финтом – ВИДЕО
- "Остановите украинизацию Польши": фанаты Шленска показали на трибунах оскорбительные баннеры об Украине
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО