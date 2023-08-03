ВСУ отбили контратаки РФ на юге – о ситуации на фронте

Силы обороны отбили контратаки россиян на южном фронте. Как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук на брифинге в Military Media Center, противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное – Благодатное и западнее Старомайорского.

Враг несет значительные потери, осуществляет перемещение подразделений, применяет резервы. При этом Силы обороны ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клищеевки.

Вооруженные Силы Украины сдерживают наступление российских войск также на Купянском и Лиманском направлениях.