  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ отбили контратаки РФ на юге – о ситуации на фронте
В тренде

ВСУ отбили контратаки РФ на юге – о ситуации на фронте

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Враг несет значительные потери

ВСУ отбили контратаки РФ на юге – о ситуации на фронте

Азов

Новина українською

Силы обороны отбили контратаки россиян на южном фронте. Как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук на брифинге в Military Media Center, противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное – Благодатное и западнее Старомайорского.

Враг несет значительные потери, осуществляет перемещение подразделений, применяет резервы. При этом Силы обороны ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клищеевки.

Вооруженные Силы Украины сдерживают наступление российских войск также на Купянском и Лиманском направлениях.

Читайте такжеСбивали вражеские БПЛА в воздухе, уничтожали технику РФ на земле. Генштаб обновил потери оккупантов

По теме
yellow-arrow
Британская разведка назвала фактор, который замедляет контрнаступление ВСУ на юге Украины
yellow-arrow
"Создадут ужас". В ГУР сообщили о получении беспилотных самолетов-бомберов от волонтера
yellow-arrow
Секретарь СНБО – о контрнаступлении ВСУ: Никаких графиков. В среднем 3-5 мин приходится на один квадратный метр
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВСУ Генштаб ЗСУ Бахмут война с россией генштаб Military Media Center
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/militarymediacenter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде