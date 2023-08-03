Россияне утром ударили по Херсону из артиллерии – попали в троллейбус, есть раненые

Россияне утром 3 августа обстреляли Херсон из артиллерии. Били по общественному транспорту, который вез людей на работу. Предварительно три человека получили ранения, отметили в Офисе Президента Украины.

При этом российская армия обстреляла церковь в центре Херсона. Троллейбус в момент удара оккупантов ехал мимо собора. Каретой скорой раненых госпитализировали. 39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование.

Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний пожилой мужчина, врачи борются за его жизнь.

Во время борьбы с пожаром Свято-Катериненского собора в Херсоне оккупанты нанесли повторный удар. В ГСЧС сообщают, что пострадали четверо спасателей и повреждена спецтехника. Всем раненым оказывается медпомощь.

За минувшие сутки Херсонскую городскую территориальную громаду россияне обстреляли 15 раз, использовав для этого 99 снарядов.