  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне утром ударили по Херсону из артиллерии – попали в троллейбус, есть раненые
В тренде

Россияне утром ударили по Херсону из артиллерии – попали в троллейбус, есть раненые

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ехал мимо собора в момент удара

Россияне утром ударили по Херсону из артиллерии – попали в троллейбус, есть раненые

ОП

Новина українською

Россияне утром 3 августа обстреляли Херсон из артиллерии. Били по общественному транспорту, который вез людей на работу. Предварительно три человека получили ранения, отметили в Офисе Президента Украины.

При этом российская армия обстреляла церковь в центре Херсона. Троллейбус в момент удара оккупантов ехал мимо собора. Каретой скорой раненых госпитализировали. 39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование.

Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний пожилой мужчина, врачи борются за его жизнь.

Во время борьбы с пожаром Свято-Катериненского собора в Херсоне оккупанты нанесли повторный удар. В ГСЧС сообщают, что пострадали четверо спасателей и повреждена спецтехника. Всем раненым оказывается медпомощь.

Россияне утром ударили по Херсону из артиллерии – попали в троллейбус, есть раненые - изображение 1

Читайте такжеРазрушения, погибшие, раненые. Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область

За минувшие сутки Херсонскую городскую территориальную громаду россияне обстреляли 15 раз, использовав для этого 99 снарядов.

По теме
yellow-arrow
Британская разведка назвала фактор, который замедляет контрнаступление ВСУ на юге Украины
yellow-arrow
"Создадут ужас". В ГУР сообщили о получении беспилотных самолетов-бомберов от волонтера
yellow-arrow
Секретарь СНБО – о контрнаступлении ВСУ: Никаких графиков. В среднем 3-5 мин приходится на один квадратный метр
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ермак война с россией Александр Прокудин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/olexandrprokudin

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде