Российские оккупанты продолжают мобилизацию заключенных. Так, согласно распоряжению так называемого "мвс днр", проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести.

Также установлено, что ранение во время боя осужденных лиц не снимает с них судимости, а с лиц, находившихся под следствием, подозрения будут сняты только при демобилизации. Террористы получили задание на активизацию работы по борьбе с преступностью и по пополнению на 1000 человек подразделений внутренних войск за счет подозреваемых в совершении уголовных преступлений.

В то же время переаттестация для коллаборационистов-полицейских, которые перешли на сторону России, будет проведена после выполнения ими боевых задач в составе сводных батальонов внутренних войск так называемого "мвс днр".