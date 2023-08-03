Секретарь СНБО – о контрнаступлении ВСУ: Никаких графиков. В среднем 3-5 мин приходится на один квадратный метр

Украинское контрнаступление не имеет графиков или сроков. Силы обороны делают все, что от них зависит, для освобождения украинской территории от российских оккупантов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может. Во-вторых, никакого графика не существует. В-третьих, когда начинаются такие разговоры, имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война. К сожалению, так случилось, что была перегрета ситуация относительно событий, которые происходят на фронте. Я не использую слово "контрнаступление". Есть военные действия, они сложные и зависят от многих факторов. Сегодня наши ребята, которые выполняют свои задачи на линии фронта, они выполняют его на отлично в тех условиях, которые на сегодняшний день есть".

"Наши защитники делают все возможное для скорейшей деоккупации. Украина работает по "натовской" системе, когда командиры на местах решают, каким образом действовать на том или ином направлении. Но враг очень мощно подготовился. Огромная территория заминирована. Количество мин, находящихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто сумасшедшее. В среднем 3-5 мин находится на одном квадратном метре. Сложная и тяжелая работа для того, чтобы все это убрать, чтобы после того можно было двигаться нашим военным".