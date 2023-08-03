Президент Бразилии: Ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру
И еще несколько заявлений от Лулы
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна работает ради мира в Украине, но "ни ее лидер, ни Россия не готовы говорить о мире". Его цитирует Reuters.
"Мирные предложения, которые мы ищем вместе с другими странами, будут готовы, когда Россия и Украина будут готовы к переговорам. Роль Бразилии заключается в том, чтобы вместе с другими странами попытаться выработать мирное предложение тогда, когда обе страны этого захотят".
"Совет Безопасности ООН не работает. Соединенные Штаты вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь Россия. И все имеют право вето. Я надеюсь, что люди раз и навсегда поймут, что обсуждение политики в G7 устарело. После G20 не должно быть даже G7".
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