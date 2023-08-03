  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Бразилии: Ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру
В тренде

Президент Бразилии: Ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру

Общие новости
(1 голосов)

И еще несколько заявлений от Лулы

Президент Бразилии: Ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна работает ради мира в Украине, но "ни ее лидер, ни Россия не готовы говорить о мире". Его цитирует Reuters.

"Мирные предложения, которые мы ищем вместе с другими странами, будут готовы, когда Россия и Украина будут готовы к переговорам. Роль Бразилии заключается в том, чтобы вместе с другими странами попытаться выработать мирное предложение тогда, когда обе страны этого захотят".

"Совет Безопасности ООН не работает. Соединенные Штаты вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь Россия. И все имеют право вето. Я надеюсь, что люди раз и навсегда поймут, что обсуждение политики в G7 устарело. После G20 не должно быть даже G7".

Читайте такжеБразилия подтвердила участие в саммите, посвященному украинской формуле мира

По теме
yellow-arrow
Военные Гвардии наступления уже выполняют задачи на фронте
yellow-arrow
На Таврическом направлении сейчас около 150 000 россиян – заместитель командующего группировкой
yellow-arrow
В ГБР показали последние секунды перед падением вертолета в Броварах – сообщено о подозрении должностным лицам ГСЧС
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде