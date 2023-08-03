"Создадут ужас". В ГУР сообщили о получении беспилотных самолетов-бомберов от волонтера

Украинский волонтер Сергей Стерненко и подписчики его каналов собрали 19 250 000 гривен и закупили на эти деньги производство беспилотных самолетов-бомберов. Их уже передали для специального подразделения беспилотных летательных аппаратов Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Такие самолеты-бомберы способны "создавать ужас" для российских оккупантов на расстоянии до 70 километров, отметили в Главном управлении разведки МО:

"Выражаем благодарность за помощь всем, кто присоединился к этому доброму делу и продолжает поддерживать Силы безопасности и обороны Украины".