"Создадут ужас". В ГУР сообщили о получении беспилотных самолетов-бомберов от волонтера
Стерненко передал их разведчикам
ГУР
Украинский волонтер Сергей Стерненко и подписчики его каналов собрали 19 250 000 гривен и закупили на эти деньги производство беспилотных самолетов-бомберов. Их уже передали для специального подразделения беспилотных летательных аппаратов Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Такие самолеты-бомберы способны "создавать ужас" для российских оккупантов на расстоянии до 70 километров, отметили в Главном управлении разведки МО:
"Выражаем благодарность за помощь всем, кто присоединился к этому доброму делу и продолжает поддерживать Силы безопасности и обороны Украины".
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Источник:ГУР
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