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Британская разведка назвала фактор, который замедляет контрнаступление ВСУ на юге Украины

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Британская разведка назвала фактор, который замедляет контрнаступление ВСУ на юге Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Восстановление подлеска на полях боев на юге Украины, вероятно, является одним из факторов, способствующих замедлению боевых действий в этом регионе. Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются под паром, а возвращение сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета.

"Дополнительное покрытие" помогает россиянам маскировать оборонительные позиции и затрудняет разминирование оборонительных минных полей для украинской армии.

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Хотя подлесок также может обеспечить прикрытие для небольших незаметных пехотных атак, конечный эффект заключается в том, что это затрудняет продвижение вперед для обеих сторон, отметили в британской разведке.

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В статье: британская разведка Разведка Британии война с россией
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