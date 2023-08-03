Британская разведка назвала фактор, который замедляет контрнаступление ВСУ на юге Украины
Природный фактор
Getty Images / Global Images Ukraine
Восстановление подлеска на полях боев на юге Украины, вероятно, является одним из факторов, способствующих замедлению боевых действий в этом регионе. Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются под паром, а возвращение сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета.
"Дополнительное покрытие" помогает россиянам маскировать оборонительные позиции и затрудняет разминирование оборонительных минных полей для украинской армии.
Хотя подлесок также может обеспечить прикрытие для небольших незаметных пехотных атак, конечный эффект заключается в том, что это затрудняет продвижение вперед для обеих сторон, отметили в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 August 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 3, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/GXacjiLNLe
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/2f6MCYI8Em
Популярное сейчас
- Известно время начала матчей Днепра-1 со Славией в квалификации ЛЕ
- Можно попасть на Днепр-1. Потенциальные соперники Зари в раунде плей-офф Лиги Европы
- Луческу: Я сделал ставку на болельщиков Рапида - в Кракове у нас вообще не было болельщиков
- "Остановите украинизацию Польши": фанаты Шленска показали на трибунах оскорбительные баннеры об Украине
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
Новости по теме
- 12:23 Украинские Британская разведка перечислила проблемы российских оккупантов на юге Украины
- 13:51 Украинские БПЛА и гранаты. Разведка Британии рассказала, чему РФ будет учить детей в новом учебном году
- 13:06 Украинские Разведка Британии: В столице России пытаются минимизировать влияние войны на состоятельных москвичей