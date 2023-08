Британская разведка назвала фактор, который замедляет контрнаступление ВСУ на юге Украины

Восстановление подлеска на полях боев на юге Украины, вероятно, является одним из факторов, способствующих замедлению боевых действий в этом регионе. Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются под паром, а возвращение сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета.

"Дополнительное покрытие" помогает россиянам маскировать оборонительные позиции и затрудняет разминирование оборонительных минных полей для украинской армии.

Хотя подлесок также может обеспечить прикрытие для небольших незаметных пехотных атак, конечный эффект заключается в том, что это затрудняет продвижение вперед для обеих сторон, отметили в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/GXacjiLNLe



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/2f6MCYI8Em