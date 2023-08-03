Военные "Гвардии наступления" уже выполняют задачи на фронте, эти подразделения целенаправленно готовили к участию в боевых действиях. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

"Сейчас в составе батальонов, некоторых экипажей военные Гвардии наступления уже выполняют задачи, то есть вступили в бой".

Подразделения Национальной гвардии "Буревій", "Рубеж" ведут сейчас оборонительные действия на восточных рубежах государства, а подразделения бригад "Спарта", "Кара-Даг", "Червона калина" уже успешно участвуют в наступательных действиях Сил обороны на южном направлении.

Первые "Дроны Гвардии" уже летают на фронте. На этой неделе в рамках проекта нацгвардейцы Восточного оперативно-территориального объединения получили квадрокоптеры для выполнения боевых задач в регионе ответственности. Проект – совместная инициатива украинского бизнеса и руководства Национальной гвардии Украины.