Военные Гвардии наступления уже выполняют задачи на фронте
Первые "Дроны Гвардии" уже летают
Zelenskiy Official
Военные "Гвардии наступления" уже выполняют задачи на фронте, эти подразделения целенаправленно готовили к участию в боевых действиях. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.
"Сейчас в составе батальонов, некоторых экипажей военные Гвардии наступления уже выполняют задачи, то есть вступили в бой".
Подразделения Национальной гвардии "Буревій", "Рубеж" ведут сейчас оборонительные действия на восточных рубежах государства, а подразделения бригад "Спарта", "Кара-Даг", "Червона калина" уже успешно участвуют в наступательных действиях Сил обороны на южном направлении.
Первые "Дроны Гвардии" уже летают на фронте. На этой неделе в рамках проекта нацгвардейцы Восточного оперативно-территориального объединения получили квадрокоптеры для выполнения боевых задач в регионе ответственности. Проект – совместная инициатива украинского бизнеса и руководства Национальной гвардии Украины.
Популярное сейчас
- Эффект синей бабочки или пять причин, почему Мудрик расцветёт под руководством Почеттино
- На случай победы над Славией. Известно, с кем Днепр-1 может сразиться за группу ЛЕ на последнем этапе отбора
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО