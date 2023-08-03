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На Таврическом направлении сейчас около 150 000 россиян – заместитель командующего группировкой

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Ежесуточно оккупанты теряют 2-3 роты

На Таврическом направлении сейчас около 150 000 россиян – заместитель командующего группировкой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На Бердянском и Мелитопольском направлениях продолжается наступательная операция Сил обороны, на Авдеевском, Марьинском – оборонительная. Ежесуточно оккупанты теряют 2-3 роты, за последние сутки также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин.

"Продолжаются ожесточенные бои, противник постоянно пытается на Авдеевском направлении атаковать, за сутки проведено 14 штурмовых действий, на направлении наступления – у нас есть определенные продвижения, наши Силы обороны уверенно движутся вперед".

Кузьмин подтвердил, что в районе Авдеевки Силы обороны движутся вперед. Отвечая на вопрос о том, как влияет на активность россиян уничтожение складов боеприпасов, командующий отметил:

"За сегодняшние сутки было уничтожено 6 таких полевых складов. Это, конечно, нарушает их логистические подходы, им становится труднее обеспечивать свои подразделения вооружением и военной техникой, поэтому это положительная динамика и мы целенаправленно эту работу выполняем".

Украинские военные постоянно прилагают усилия для разминирования территорий, однако для выполнения этих работ не хватает соответствующей техники. Также оккупанты постоянно пополняют свои резервы на Таврическом направлении.

"Они постоянно пытаются пополнить свои утраченные резервы, оккупанты снимают подразделения с других направлений. На нашем направлении около 150 тысяч россиян, есть несколько армий – это 35, 36, 5, 58 общевойсковые армии. Их очень много еще".

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В статье: ВСУ война с россией
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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