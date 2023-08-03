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Находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" подошли к литовской границе, - Науседа

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В Литве и Польше ждут провокаций

Находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" подошли к литовской границе, - Науседа

фото - Getty Images

Новина українською

"Вагнеровцы", которые сейчас дислоцируются в Беларуси, переместились ближе к литовской границе.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает LRT.

"Мы фактически сравнили те данные, которые имеем у обоих, и можем констатировать, что они очень похожи - количество боевиков "Вагнера", которые дислоцируются на территории Беларуси, уже превышает 4 тысячи или около этого числа. Часть боевиков подошли к нашей границе, заняв позиции в районе Гродно", - сказал Науседа.

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Представители Польши и Литвы встретились, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на границе, угрозы, которые создают "вагнеровцы", вероятность провокаций и готовность им противодействовать.

Науседа отметил, что охрана литовской границы уже усилена, подготовлены и обновлены планы прикрытия границы, предполагающие усиление и со стороны армии. Президент добавил о необходимости продолжения укрепления границ с Россией и Беларусью.

"Можно по-разному оценивать намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но совершенно очевидно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком соблазнительно использовать свое присутствие в ближайшем соседстве для возможных провокаций против НАТО, Литвы", - сказал Науседа.

Литовский президент подчеркнул, что вероятное количество бойцов "Вагнера" в Беларуси может возрасти и достигнуть даже 10 тысяч.

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