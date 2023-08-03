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Сабо: Почему Европа и Америка не дают нам дальнобойные ракеты? Они нас поддерживают как цыган ту лошадку держит

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Йожеф Йожефович высказался о войне и поддержке наших западных партнеров

Сабо: Почему Европа и Америка не дают нам дальнобойные ракеты? Они нас поддерживают как цыган ту лошадку держит

ТК Футбол 1/2/3

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо выразил уважение своим подопечным, которые с оружием в руках пошли защищать Украину.

- Футболисты, которых вы тренировали - Баланчук, Ващук, Алиев - они пошли воевать. Вы ожидали от них такого?

- Я не ожидал, потому что… Молодцы ребята, молодцы! Я не знаю, почему, но они не вытерпели уже - тот же Ващук, Алиев, который пошел и взял автомат в руки.

Когда ракеты попали в Днепре, и там 30 с чем-то людей погибло, и второй раз Кременчуг… Так и мне хочется! Давайте мне автомат, давайте все старцы соберемся и пойдем воевать будем!

А иначе невозможно. Ну так жить невозможно, когда бьют ракетами, а мы что? Я не понимаю в этом ничего. Почему Европа и Америка не дают нам дальнобойные ракеты? Нет, они нас поддерживают как цыган ту лошадку держит.

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В статье: Йожеф Сабо война с россией
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Источник:
SportarenaTV

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