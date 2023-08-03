Сабо: Почему Европа и Америка не дают нам дальнобойные ракеты? Они нас поддерживают как цыган ту лошадку держит
Йожеф Йожефович высказался о войне и поддержке наших западных партнеров
ТК Футбол 1/2/3
Экс-тренер "Динамо" и
- Футболисты, которых вы тренировали - Баланчук, Ващук, Алиев - они пошли воевать. Вы ожидали от них такого?
- Я не ожидал, потому что… Молодцы ребята, молодцы! Я не знаю, почему, но они не вытерпели уже - тот же Ващук, Алиев, который пошел и взял автомат в руки.
Когда ракеты попали в Днепре, и там 30 с чем-то людей погибло, и второй раз Кременчуг… Так и мне хочется! Давайте мне автомат, давайте все старцы соберемся и пойдем воевать будем!
А иначе невозможно. Ну так жить невозможно, когда бьют ракетами, а мы что? Я не понимаю в этом ничего. Почему Европа и Америка не дают нам дальнобойные ракеты? Нет, они нас поддерживают как цыган ту лошадку держит.
Популярное сейчас
- Динамо отправило еще трех игроков в аренду в Зарю
- "Создадут ужас". В ГУР сообщили о получении беспилотных самолетов-бомберов от волонтера
- На случай победы над Славией. Известно, с кем Днепр-1 может сразиться за группу ЛЕ на последнем этапе отбора
- У главного военкома Днепропетровщины провели обыски: Во время войны купил несколько авто и две квартиры
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО