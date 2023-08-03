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Польша перебросила ударные вертолеты к границе с Беларусью

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Польша отреагировала на последние провокации от Беларуси

Польша перебросила ударные вертолеты к границе с Беларусью

фото из соцсетей

Новина українською

Польша переместила к границе в Подляском воеводстве ударные вертолеты после провокации с пересечением границы белорусскими вертолетами, они будут дежурить в режиме полной готовности с базированием в двух местах.

Об этом сообщает TVP.

На брифинге министр обороны Мариуш Блащак и генерал Марек Соколовский объявили, что Польша переместила в Подляское воеводство к границе с Беларусью боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных сил и 25-й бригады воздушной кавалерии.

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Генерал Соколовский заявил, что они будут дежурить в режиме полной готовности с базированием в двух местах.

Напомним, что после захода на территорию Польши двух белорусских вертолетов на низкой высоте, из-за чего их не сразу обнаружили, министр обороны распорядился увеличить численность войск на границе и перебросить туда дополнительные вертолеты. Также Польша сообщила об инциденте союзникам и вызвала уполномоченного по делам Беларуси.

Официальный Минск продолжает отрицать инцидент.

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