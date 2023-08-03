УАФ обратилась к УЕФА с просьбой отстранить россиян, представленных в организации

УАФ обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором просит рассмотреть ситуацию о присутствии в органах европейского футбольного союза представителей РФ.

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УАФ обращает внимание на то, что на должности в административных органах УЕФА (комитетах, органах и панелях) на период с 2023 по 2027 год были избраны и переизбраны 15 россиян. И это в то время, когда жестокие военные преступления по вине агрессоров совершаются в Украине каждый день.