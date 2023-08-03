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УАФ обратилась к УЕФА с просьбой отстранить россиян, представленных в организации

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Написали официальное письмо

УАФ обратилась к УЕФА с просьбой отстранить россиян, представленных в организации

Фото: ru.uefa.com

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УАФ обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором просит рассмотреть ситуацию о присутствии в органах европейского футбольного союза представителей РФ.

Читайте также15 россиян будут занимать административные должности в УЕФА в период с 2023 по 2027 год

УАФ обращает внимание на то, что на должности в административных органах УЕФА (комитетах, органах и панелях) на период с 2023 по 2027 год были избраны и переизбраны 15 россиян. И это в то время, когда жестокие военные преступления по вине агрессоров совершаются в Украине каждый день.

"Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно рассмотреть ситуацию и проработать возможность отстранить представителей террористического государства от своих обязанностей в УЕФА", — в частности, говорится в письме УАФ.

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В статье: УЕФА УАФ война с россией
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Источник:
УАФ

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