Вылет Ворсклы из еврокубков, Довбик ближе к Жироне. Главные новости за 3 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 27 июля

"Ворскла" в третьем сезоне подряд вылетает во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Полтавская команда не смогла справиться во втором матче с грузинской "Дилой". Команда Скрипника уступала 0:2 (снова в ворота полтавчан забил украинец Ковталюк), на 74-й минуте Степанюк отыграл один гол, но овертайма зрители не увидели – "Дила" забила победный мяч за три минуты до конца основного времени. 3:1 и 4:3 по сумме двух матчей в пользу "Дилы".

Киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лига конференций сыграет с греческим "Арисом". Команда из Салоник смогла переиграть в ответном матче армянский "Арарат" (1:0). Матчи состоятся десятого и 17 августа.

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил будущий переход украинского форварда Артема Довбика в испанскую "Жирону". "День-два и ситуация будет решена. Та цена, которую мы себе составили, будет перечислена на наши счета", – сказал Фридман. Ожидается, что "Жирона" заплатит за Довбика около 7 млн евро, которые между собой разделят "Днепр-1" и "Мидтьюлланд".

Украинский защитник Дмитрий Чигринский проходит медосмотр в "Шахтере", сообщает legioners.ua. 36-летний защитник находится в статусе свободного агента после сезона в греческом "Ионикосе". Игроки "Динамо" Артем Бенедюк (левый защитник), Артем Слесар (вингер) и Игорь Горбач (нападающий) присоединились к "Заре" на правах аренды, "Колос" в ближайшее время подпишет экс-форварда "Ворсклы" Лукаса Ранжела, нападающий "Шахтера" Владислав Погорелый может усилить "Александрию", а экс-защитник "Зари" Максим Имереков подпишет контракт с "Атромитосом".

"Минай" принял решение выйти из телепула Украинской Премьер-лиги с MEGOGO. Закарпатский клуб не готов выполнить требования по продакшену (соответственно, его стоимости), которые поставило MEGOGO. Начиная со второго тура игры "Миная" будут транслироваться на YouTube, региональных каналах "Суспільного" и "Спорт 1".

Лиссабонская "Бенфика" не проявляет интереса к голкиперу "Реала" и сборной Украины Андрею Лунину. Как сообщает O Jogo, ссылаясь на свои источники в клубе, "Бенфика" действительно ищет вратаря, но упор клуба сделан на возможном подписании Бенту из "Атлетико Паранаэнсе", на которого также претендует миланский "Интер".