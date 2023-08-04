Выжигая артиллерию, сбивая БПЛА. Генштаб – о потерях России за 3 августа
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Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 248490 (+640) человек ликвидировано,
- танков – 4228 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 8249 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 4911 (+19) ед,
- РСЗО – 704 (+0) ед,
- средства ПВО – 466 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4104 (+27),
- крылатые ракеты – 1347 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7392 (+20) ед,
- специальная техника – 724 (+3).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, 2 средства противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов врага.
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