На войне с Россией погиб фанат Динамо

На войне с Россией погиб коренной киевлянин, фанат "Динамо" Александр Товстенко. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

На протяжении шести лет он регулярно посещал сектор ультрас киевского клуба.

Александру было 32 года. В армию пошел добровольцем еще до начала полномасштабного вторжения и прошел обучение бойца, готовясь к великой войне. Он служил в механизированной 118-й бригаде Вооруженных сил Украины, находился на "нуле" в Бахмуте, но вместе с собратьями был выведен оттуда.

Воина не стало 27 июля во время штурма позиций россиян к востоку от села Работино, что в Запорожской области.