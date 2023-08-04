На войне с Россией погиб фанат Динамо
Герою было 32 года
Фото: fcdynamo.com
На войне с Россией погиб коренной киевлянин, фанат "Динамо" Александр Товстенко. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".
На протяжении шести лет он регулярно посещал сектор ультрас киевского клуба.
Александру было 32 года. В армию пошел добровольцем еще до начала полномасштабного вторжения и прошел обучение бойца, готовясь к великой войне. Он служил в механизированной 118-й бригаде Вооруженных сил Украины, находился на "нуле" в Бахмуте, но вместе с собратьями был выведен оттуда.
Воина не стало 27 июля во время штурма позиций россиян к востоку от села Работино, что в Запорожской области.
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