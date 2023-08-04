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На войне с Россией погиб фанат Динамо

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Герою было 32 года

На войне с Россией погиб фанат Динамо

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

На войне с Россией погиб коренной киевлянин, фанат "Динамо" Александр Товстенко. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

На протяжении шести лет он регулярно посещал сектор ультрас киевского клуба.

Александру было 32 года. В армию пошел добровольцем еще до начала полномасштабного вторжения и прошел обучение бойца, готовясь к великой войне. Он служил в механизированной 118-й бригаде Вооруженных сил Украины, находился на "нуле" в Бахмуте, но вместе с собратьями был выведен оттуда.

Воина не стало 27 июля во время штурма позиций россиян к востоку от села Работино, что в Запорожской области.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
fcdynamo.com

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