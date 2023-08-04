Россияне заявили об атаке морскими дронами на Новороссийск и беспилотников на Крым

В Новороссийске в ночь на 4 августа прогремели взрывы, Министерство обороны РФ заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами, как сообщают пропагандистские издания. Позже россияне обновили информацию и заявили, что ВСУ попытались ударить по военно-морской базе.

Сейчас в порту Новороссийска установлен временный запрет на движение судов. В Telegram-каналах сообщают, что дроны могли попасть в так называемый "нефтяной маяк". Это дистанционная система приема нефти в море, расположенная в нескольких километрах от берега.

В оккупированном Крыму, вероятно, сработала система ПВО. Минобороны России сообщило об атаке якобы 13 беспилотниками. По традиции оккупанты написали, что все объекты были сбиты – 10 уничтожены, еще 3 подавлены с помощью РЭБ.