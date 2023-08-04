Россия обстреливает Украину ракетами, которые Киев передал Москве за газовые долги – Схемы

Журналисты проекта "Схемы" нашли доказательства того, что Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые Киев передал Москве в рамках соглашения между Кабмином и правительством РФ в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

Журналисты получили в свое распоряжение текст соглашения и список номеров переданных ракет и сопоставили их с номерами тех Х-55, которые армия РФ начала использовать против Украины во время полномасштабного вторжения. Обнаружено как минимум с десяток ракет из списка, которые РФ запустила по украинским городам – часть из них сбили силы украинской ПВО, часть попала в жилые дома.

"Схемы" разыскали в архиве соглашение между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством путина, подписанное в Ялте в 1999 году. По нему Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия компенсировала Украине долг за российский газ – на сумму 275 миллионов гривен. Это определенная стоимость переданного оборудования.

Три таких ракеты, которые украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и в области – в списке переданных Москве в 1999-м году. Еще одну Х-55, которая в конце 2022-го попала в многоквартирный жилой дом в столице Украины, из-за чего погибла женщина, также в рамках соглашения передал Киев. Другая ракета попала в дом в Киевской области. Во время обстрела пострадал ребенок.

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Изначально ракета Х-55 в Советском Союзе создавалась исключительно как носитель ядерного боезаряда. В Генштабе ВСУ сообщали, что "Россия истощает украинскую систему противовоздушной обороны ракетами Х-55, которые не несут взрывоопасной боевой части". Эти ракеты, утверждают в ведомстве, опасны из-за своей кинетической энергии и взрывающихся остатков топлива.