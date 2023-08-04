Во время ночной атаки морских дронов на Новороссийск был подбит один из кораблей РФ

Во время ночной атаки морских дронов в Новороссийске был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". Об этом первыми сообщили российские СМИ.

На видео можно заметить, как корабль накренился набок – его пытаются отбуксировать к берегу.

На втором видео видно, как надводный дрон, наполненный 450 кг тротила, атакует судно рф, где находится около 100 человек экипажа. Спецоперацию проводили СБУ вместе с ВМС. "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи.

"Оленегорский горняк" – большой российский десантный корабль. Базируется на Северном флоте, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей. Он был заведен в Черное море с целью усиления штурмовой группировки и десантирования рашистов возле Одессы.

Читайте также Россияне заявили об атаке морскими дронами на Новороссийск и беспилотников на Крым

Как сообщали Крым.Реалии, крупные десантные корабли из других российских флотов зашли в Черное море в первой декаде февраля для участия в "учениях" и с тех пор не выходили.