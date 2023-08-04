Генштаб: Оккупанты не имеют успеха на Востоке, ВСУ отбили атаки РФ в районах Марьинки и Авдеевки
Рашисты несут существенные потери
Генштаб
Оккупанты несут существенные потери на Востоке и не имеют никакого успеха. Как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.
На Бахмутском направлении Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Тяжелые бои продолжаются. В то же время на Юге Силы обороны продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях и наносят значительные потери российским оккупантам, закрепляются на занятых позициях.
Украинские войска успешно отбили атаки оккупантов в районах Марьинки и Авдеевки. Наши военные продолжают наносить огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют контрбатарейную борьбу.
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