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Генштаб: Оккупанты не имеют успеха на Востоке, ВСУ отбили атаки РФ в районах Марьинки и Авдеевки

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Рашисты несут существенные потери

Генштаб: Оккупанты не имеют успеха на Востоке, ВСУ отбили атаки РФ в районах Марьинки и Авдеевки

Генштаб

Новина українською

Оккупанты несут существенные потери на Востоке и не имеют никакого успеха. Как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

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На Бахмутском направлении Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Тяжелые бои продолжаются. В то же время на Юге Силы обороны продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях и наносят значительные потери российским оккупантам, закрепляются на занятых позициях.

Украинские войска успешно отбили атаки оккупантов в районах Марьинки и Авдеевки. Наши военные продолжают наносить огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют контрбатарейную борьбу.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб Military Media Center Павел Ковальчук
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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