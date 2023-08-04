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В Энергодаре россияне отбирают и уничтожают у жителей украинские паспорта, угрожают персоналу ЗАЭС

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Требуют оформлять свои

В Энергодаре россияне отбирают и уничтожают у жителей украинские паспорта, угрожают персоналу ЗАЭС

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Во временно захваченном российскими войсками Энергодаре для продолжения работы на Запорожской АЭС оккупанты заставляют персонал станции оформлять российские паспорта, угрожая репрессиями, отмечает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Так, в городе оккупационные войска российской федерации проводят регулярные обыски местных жителей как на улицах, так и в помещениях. Проверяют паспорта и телефоны. Если паспорт гражданина оказывается украинским, то документ уничтожают и человека заставляют оформлять паспорт россии.

Оккупанты заставляют менять и другие документы: водительское удостоверение, бумаги на движимое и недвижимое имущество.

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В статье: ЗАЭС Генштаб ЗСУ Запорожская АЭС война с россией генштаб
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Источник:
Генштаб

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