В Энергодаре россияне отбирают и уничтожают у жителей украинские паспорта, угрожают персоналу ЗАЭС
Требуют оформлять свои
Во временно захваченном российскими войсками Энергодаре для продолжения работы на Запорожской АЭС оккупанты заставляют персонал станции оформлять российские паспорта, угрожая репрессиями, отмечает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Так, в городе оккупационные войска российской федерации проводят регулярные обыски местных жителей как на улицах, так и в помещениях. Проверяют паспорта и телефоны. Если паспорт гражданина оказывается украинским, то документ уничтожают и человека заставляют оформлять паспорт россии.
Оккупанты заставляют менять и другие документы: водительское удостоверение, бумаги на движимое и недвижимое имущество.
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