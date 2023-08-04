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Украина вернула тела почти полсотни погибших защитников

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Герои не умирают

Украина вернула тела почти полсотни погибших защитников

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

Сегодня, 4 августа, состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ). Таким образом, удалось вернуть тела еще 44 защитников.

Репатриация тел с ВОТ состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями. Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

В Минреинтеграции напоминают, работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные сообщения принимаются в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.

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В статье: война с россией Минреинтеграции
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