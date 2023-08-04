Зеленский провел Ставку. Она длилась три часа, президент назвал ее напряженной – известно, что обсуждалось

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он провел заседание Ставки. Зеленский охарактеризовал ее как напряженную, она длилось три часа. По словам президента, многие вопросы требовали особого внимания.

"Фронт. Доклады по всем направлениям. Главком Залужный, командующие Сырский, Тарнавский. Наступательные и оборонительные операции, обеспечение, логистика. "Зерновой коридор". Доклады вице-премьера Кубракова, министра Кулебы, командующего Неижпапы и наших разведок. Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности".

"Развитие ВПК. Доклад министра Камышина. Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами. Анализ применения высокоточного оружия. Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны".