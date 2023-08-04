  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Азов опубликовал фото с учений под руководством Дениса Редиса Прокопенко
В тренде

Азов опубликовал фото с учений под руководством Дениса Редиса Прокопенко

Общие новости
(1 голосов)

Теория и практика в полевых условиях

Азов опубликовал фото с учений под руководством Дениса Редиса Прокопенко

Азов

Новина українською

Азовцы провели тактические учения. Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения.

Читайте такжеКомандующий Нацгвардии рассказал, будут ли участвовать в войне освобожденные командиры Азова

Особое внимание уделялось быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии различных родов войск. По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами был проведен анализ ошибок, после чего бойцы приступили к осуществлению маневров с боевыми стрельбами, отметили в Азове.

На 86-й день круговой обороны Мариуполя был получен приказ от высшего военного руководства о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Сначала все пленные находились в Еленовке. Через несколько дней Дениса Прокопенко и весь командный состав защитников Мариуполя вывезли в Москву. 21 сентября 2022 года он был освобожден из плена в рамках обмена. Интернирован на территорию Турции вместе с командирами защитников Мариуполя: Святославом Паламарем, Олегом Хоменко, Сергеем Волынским, Денисом Шлегой. 8 июля 2023 года возвращен на территорию Украины.

По теме
yellow-arrow
Зеленский провел Ставку. Она длилась три часа, президент назвал ее напряженной – известно, что обсуждалось
yellow-arrow
Украина вернула тела почти полсотни погибших защитников
yellow-arrow
"Бавовна будет цвести". В ОК Юг рассказали, какой объект РФ мог быть атакован в Феодосии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Азов Денис Прокопенко война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде