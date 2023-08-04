Азов опубликовал фото с учений под руководством Дениса Редиса Прокопенко
Теория и практика в полевых условиях
Азов
Азовцы провели тактические учения. Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения.
Особое внимание уделялось быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии различных родов войск. По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами был проведен анализ ошибок, после чего бойцы приступили к осуществлению маневров с боевыми стрельбами, отметили в Азове.
На 86-й день круговой обороны Мариуполя был получен приказ от высшего военного руководства о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Сначала все пленные находились в Еленовке. Через несколько дней Дениса Прокопенко и весь командный состав защитников Мариуполя вывезли в Москву. 21 сентября 2022 года он был освобожден из плена в рамках обмена. Интернирован на территорию Турции вместе с командирами защитников Мариуполя: Святославом Паламарем, Олегом Хоменко, Сергеем Волынским, Денисом Шлегой. 8 июля 2023 года возвращен на территорию Украины.
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