Азов опубликовал фото с учений под руководством Дениса Редиса Прокопенко

Азовцы провели тактические учения. Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения.

Читайте также Командующий Нацгвардии рассказал, будут ли участвовать в войне освобожденные командиры Азова

Особое внимание уделялось быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии различных родов войск. По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами был проведен анализ ошибок, после чего бойцы приступили к осуществлению маневров с боевыми стрельбами, отметили в Азове.

На 86-й день круговой обороны Мариуполя был получен приказ от высшего военного руководства о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Сначала все пленные находились в Еленовке. Через несколько дней Дениса Прокопенко и весь командный состав защитников Мариуполя вывезли в Москву. 21 сентября 2022 года он был освобожден из плена в рамках обмена. Интернирован на территорию Турции вместе с командирами защитников Мариуполя: Святославом Паламарем, Олегом Хоменко, Сергеем Волынским, Денисом Шлегой. 8 июля 2023 года возвращен на территорию Украины.